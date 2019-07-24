У Щасті, де балотується брат Медведчука, перераховують голоси

Поліція посилила заходи безпеки біля окружної виборчої комісії у місті Щастя на Луганщині.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області.

«До Новоайдарського відділу поліції звернувся член окружної виборчої комісії №105 (м. Щастя), який повідомив про можливе порушення виборчого законодавства головою ОВК. У повідомленні заявник зазначив, що на сайті ЦВК вже є результати підрахунку ста відсотків голосів на всіх шести виборчих дільницях, розташованих на виборчому окрузі №105 та встановлено результати виборів, але, зі слів заявника, опрацювання протоколів за результатами голосування на виборчих дільницях не проводилось», - йдеться у повідомленні.

Даний факт зареєстровано.

Наразі комісією проводиться перерахунок голосів. Поліцією було прийнято рішення про посилення заходів публічної безпеки поблизу окружної виборчої комісії. На охорону громадського порядку та безпеки задіяно 45 поліцейських.

Як уже повідомлялось, у виборах по округу №105 брав участь молодший брат Віктора Медведчука Сергій. Округ включає лише шість виборчих дільниць, але через ускладнені умови прийому протоколів у ОВК опрацювання 100% їх завершилось лише вдень 23 липня.

За даними ЦВК, перемогу на окрузі отримала представниця «Опозиційного блоку» Вікторія Гриб. Сергій Медведчук пообіцяв оскаржити такий результат.