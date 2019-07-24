На Одещині депутат Гончаренко переміг мультимільйонера і кандидата від "Слуги народу"

Народний депутат Олексій Гончаренко, який суперничав на виборах до парламенту з кандидатом від "Слуги народу" Олександром Муконіним та народним депутатом від мажоритарного округу №137 Леонідом Клімовим, здобув переконливу перемогу.

Про це свідчать результати голосування, оприлюднені на сайті ЦВК.

За даними опрацювання 100% протоколів по Подільському одномандатному округу №137 (Одеська область), нардепа-самовисуванця Гончаренка підтримали 20 361 виборців, або 29,46% тих, хто взяли участь у голосуванні у п'яти північних районах Одещини.

За представника "Слуги народу" адвоката Муконіна віддали голоси 16 826 громадян, або 24,34%. А за ексрадника Януковича і депутата Клімова, що півтора десятиліття представляв цей округ у парламенті, - 15 708 виборців, або 22,72%.

Варто зазначити, що за підсумками голосування на мажоритарних округах оприлюднив заяву керівник обласного штабу партії "Слуга народу" Андрій Прокопенко.

Він констатував перемогу представників цієї політсили у восьми округах Одещини і поразку в трьох, в тому числі Подільському окрузі №137, до складу якого входять Балтський, Кодимський, Окнянський, Подільський і Савранський райони.

"Ми виграли у восьми округах, виграли чесно, без бруду. А в трьох округах поступилися, але це привід стати сильнішими і йти вперед", - зазначив Прокопенко.