В’ятрович прокоментував поразку на виборах у Раду

Директор Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир В'ятрович повідомив, що не пройшов до Верховної Ради 9-го скликання за списками партії "Європейська солідарність".

Про це він написав у Facebook.

"Не сталося. Дякую усім за підтримку, її справді було багато, але забракло, щоб став депутатом. Не шкодую, що включився в кампанію, проїхав сотні кілометрів і зустрівся з тисячами людей. Певен, багатьох з них витяг із позеленілого болота", - йдеться у повідомленні.

В'ятрович додав, що "боротьба триває".

"Моя - текстами книг та статей про минуле і сьогодення. Якщо треба буде, знову вийду на вулицю. Поведу за собою інших. Не дам повернути країну в совок", - зауважив він.

У коментарях до публікації голова УІНП додав, що не збирається "нікого витискати". "Я дуже добре знав, що значить 25 номер, хто переді мною і рішення йти ухвалив цілком свідомо", - зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Згідно з результатами опрацьованих 97,5% електронних протоколів, за партію “Слуга народу” проголосували 43,12% виборців. "Опозиційна платформа - За життя" набирає 13,03%, "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська солідарність" – 8,12%, ВО "Голос" – 5,84%.