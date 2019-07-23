Червоненко і Чекіта програли редактору місцевої газети на Одещині

Редактор газети "Придунайські вісті" Олег Колєв, що брав участь у виборах у Малиновському мажоритарному окрузі №134 на Одещині, здобув перемогу над ексміністром транспорту Євгеном Червоненком та народним депутатом Геннадієм Чекітою.

Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК.

За даними опрацювання 100,00% протоколів по Малиновському одномандатному округу №134 (Одеська область), представника "Слуги народу" Колєва підтримали 25 412 виборців, або 34,75% тих, що взяли участь у голосуванні. За його суперника кандидата-самовисуванця Червоненка, відомого одеситам як ексміністр і телеведучий на каналі NewsOne, віддали голоси удвічі менше виборців - 12 321, або 16,85%.

Чинний народний депутат від цього округу Чекіта набрав 6 233 голоси, або 8,52%.