"Мажоритарник Кернеса" програв кандидатці від "Слуги народу"

Народний депутат Валерій Писаренко, який є балотувався до Верховної Ради по мажоритарному округу №169 у Харкові, програв 30-річній кандидатці від "Слуги народу" Марії Мезенцевій.

Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК.

В окрузі №168 (центральний Шевченківський район Харкова) Марія Мезенцева, висунута партією "Слуга народу", набрала 41,52% голосів. Самовисуванець Валерій Писаренко набрав 23,74%. На третьому місці - самовисуванець Володимир Семиноженко: 13,87%, що складає 10,1 тис. виборців.

Щодо 40-річного Валерія Писаренко, то його, юриста за фахом, завжди підтримував міський голова Харкова Геннадій Кернес. Писаренко був 4 рази обраний народним депутатом, у тому числі, від БЮТ та Партії регіонів ("Відродження"). Відомий як підписант "диктаторських законів" 2014 року, які обмежували свободу слова.

30-річна Марія Мезенцева - з сім"ї бізнесмена. Свого часу закінчила в Харкові університет ім. Каразіна, а потім університет Кента у Великій Британії, стажувалася в Європарламенті та ПАРЄ. У 2015 році обрана до Харківської міськради від "Самопомочі". Займається хореографією та питаннями гендеру.

Володимир Семиноженко недавно відсвяткував 70-річчя, він - неодноразово був народним депутатом, академік НАНУ, двічі лауреат Державної премії в області науки та техніки, був віцепрем'єром в урядах Анатолія Кінаха та Миколи Азарова.

Щодо загальної виборчої ситуації на Харківщині, то, попередньо, до Верховної Ради не проходять 14 нардепів, які балотувалися в межах регіону.

Серед них — кандидати, які йшли за списками партій: Євгеній Мураєв (№1 у списку "Опозиційного блоку"), Михайло Добкін (№15 у списку "Опозиційного блоку"), Роман Семенуха (№12 у списку партії "Самопоміч").

По мажоритарних округах, крім Писаренка, не проходять до парламенту також Олександр Кірш (округ №169), Олександр Грановський (№169), Дмитро Святаш (округ №170), Володимир Мисик (округ №172), Анатолій Денисенко (округ №173), Володимир Кацуба (округ №175), Віктор Остапчук (округ №177), Дмитро Добкін (округ №178), Анатолій Гіршфельд (округ №179), Олександр Біловол (округ №180).

З чинних нардепів на Харківщині перемогли Дмитро Шенцев (округ №176) та Олександр Фельдман (округ №174).

У 12-ох із 14 округів на Харківщині лідирують представники партії "Слуга Народу".

Фото: facebook.com/sluganarodu.mezentseva.168