У новій Раді буде понад 20% жінок

Перший заступник Голови Верховної Ради VIII скликання, член партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко наголошує, що у новому парламенті буде набагато більше жінок.

Про це вона написала у Facebook.

“У новій ВР буде набагато більше жінок. Якщо у 8-ому скликанні жінки-депутатки складали ледь 12 відсотків, зараз - понад 20. За списками партії висунули майже 30%, на мажоритарці жінкам традиційно важче бороти гроші й адмінресурс, але й тут результати з точки зору гендерного балансу кращі, аніж у 2014”, - написала Геращенко.

Ірина Геращенко також запевнила у готовності допомогти новообраним депутатам.

Інфографіка Української Правди