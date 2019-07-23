ЦВК прийняла протоколи з "мокрими" печатками від перших чотирьох округів

Центральна виборча комісія прийняла на опрацювання оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів України від перших чотирьох окружних виборчих комісій.

Відомості протоколів було оголошено представниками відповідних ОВК на засіданні Центрвиборчкому, повідомляє кореспондент Укрінформу.

ЦВК, зокрема, прийняла протоколи від окружних виборчих комісій 45-го та 51-го (Донецька область), 213-го (м.Київ) і 37-го (Дніпропетровська область) виборчих округів.

Приймати протоколи Центрвиборчком буде у режимі безперевного засідання.

Усього в Україні утворено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. Станом на ранок вівторка Центральна виборча комісія опрацювала 92.55% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України. Згідно з цими результатами, за партію "Слуга народу" проголосували 43.11% виборців, "Опозиційна платформа - За життя" набирає 13.03%, ВО "Батьківщина" – 8.18%, "Європейська солідарність" – 8.15%, "Голос" – 5.87%. Решта партій не проходять до Верховної Ради.