ЦВК прийняла протоколи з "мокрими" печатками від перших чотирьох округів
Відомості протоколів було оголошено представниками відповідних ОВК на засіданні Центрвиборчкому, повідомляє кореспондент Укрінформу.
ЦВК, зокрема, прийняла протоколи від окружних виборчих комісій 45-го та 51-го (Донецька область), 213-го (м.Київ) і 37-го (Дніпропетровська область) виборчих округів.
Приймати протоколи Центрвиборчком буде у режимі безперевного засідання.
Усього в Україні утворено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ.
Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. Станом на ранок вівторка Центральна виборча комісія опрацювала 92.55% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України. Згідно з цими результатами, за партію "Слуга народу" проголосували 43.11% виборців, "Опозиційна платформа - За життя" набирає 13.03%, ВО "Батьківщина" – 8.18%, "Європейська солідарність" – 8.15%, "Голос" – 5.87%. Решта партій не проходять до Верховної Ради.