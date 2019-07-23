ЦВК опрацювала понад 92,5% протоколів: "Батьківщина" випередила "ЄС"

Центральна виборча комісія опрацювала 92.55% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Згідно з цими результатами, за партію “Слуга народу” проголосували 43.11% виборців.

"Опозиційна платформа - За життя" набирає 13.03%, ВО "Батьківщина" – 8.18%, "Європейська солідарність" – 8.15%, "Голос" – 5.87%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра. Так, у Радикальної партії Олега Ляшка 4.00%, у партії "Сила і честь" - 3.8% голосів, "Опозиційного блоку" — 3.07%.

В "Української стратегії Гройсмана" — 2.32%, партії Шарія — 2.24%, ВО "Свобода" — 2.17%.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.