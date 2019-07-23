“Слуга народу” заявляє про підробку протоколів на одному з округів

У партії “Слуга народу” заявляють про організацію підробки протоколів на окрузі №148 на користь конкурента кандидатки від президентської політсили.

Про це повідомляє “Слуга народу” у Facebook.

“Полтавщина, 148 округ: в ОВК організували роботу з підробки протоколів на користь Фахраддіна Мухтарова, конкурента кандидатки від нашої партії Анастасії Ляшенко”, - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють у “Слузі народу”, протоколи, де Ляшенко має більшість голосів, начебто повертають на ДВК доопрацьовувати, однак фактично виправляють на користь іншого кандидата.

“Ще не опрацьовано півсотні протоколів. Але ОВК підрахунок призупинила — зачинили будівлю. Місцеві люди організували нічне чергування, щоб працівники ОВК не зібралися і по-тихому зробили чорні справи”, - зазначають у партії.

Сама Ляшенко зауважує, що буде моніторити, щоб цифри спостерігачів “Слуги народу” в протоколах збігалися з тими, які подаються до ЦВК.

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“У мене на руках є оригінали протоколів-первинок, які нам давали наші спостерігачі з дільниць. Я збираюся зараз буквально кожній людині віддати в руки ті протоколи. Посаджу їх у ОВК, і вони будуть чекати, коли та ОВК збереться, бо, я так розумію, вони можуть зібратися о 7-й, 8-й, 12-й ночі на якесь своє засідання і довносити оці протоколи тільки вже зі своїми змінами. Будемо моніторити, щоб наші цифри в протоколах збігалися з тими, які подаються на ЦВК”, - зазначила вона.

Штаб “Слуги народу” в окрузі №148 вів паралельний підрахунок голосів, а також на дільницях працювали спостерігачі.

Зазначається, що керівник штабу Юрій Бражник на підтвердження має протоколи з одних і тих же дільниць, де не збігаються цифри.

У партії інформують, що вже є звернення до ЗМІ, поліції та громадськості, аби зважили на недопущення правопорушень.

Як відомо, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові вибори народних депутатів.