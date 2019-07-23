ЦВК почала приймати протоколи з мокрими печатками

Центральна виборча комісія розпочала приймати оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

Першою протоколи з мокрими печатками на засіданні ЦВК подала окружна виборча комісія 45-го округу (Донецька область), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"ЦВК на своєму засідання розглядає та приймає окремо протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та протоколи ОВК про підсумки голосування в одномандатному окрузі. Відповідно, кожна окружна виборча комісія зобов'язана доставити до ЦВК два протоколи", - поінформувала голова ЦВК Тетяна Сліпачук на початку засідання.

Також вона розповіла, що відомості із протоколів про підсумки голосування на засіданні ЦВК оголошуються головою чи заступником голови ОВК.

Приймати протоколи Центрвиборчком буде у режимі безперервного засідання.

Усього в Україні утворено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Станом на ранок вівторка Центральна виборча комісія опрацювала 92.55% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України. Згідно з цими результатами, за партію “Слуга народу” проголосували 43.11% виборців, "Опозиційна платформа - За життя" набирає 13.03%, ВО "Батьківщина" – 8.18%, "Європейська солідарність" – 8.15%, "Голос" – 5.87%.

Решта партій не проходить до Верховної Ради.