На Тернопільщині депутат-свободівець програв бізнесмену від "Слуги народу"

Михайло Головко, депутат від ВО "Свобода", який балотувався у 164 одномандатному окрузі, програв вибори тернопільському підприємцю, кандидату від «Слуги народу» Ігорю Василіву.

Згідно із повідомленням ЦВК, на згаданому окрузі підраховано 100% електронних протоколів.

З перевагою у 413 голосів переміг Ігор Василів.

Свого часу він, як громадський активіст, активно критикував діючу виборчу систему, зокрема, мажоритарку та виступав за відкриті списки політичних партій. Але, водночас, це не завадило йому піти в народні депутати і перемогти на виборчих перегонах.

Цьогоріч до Верховної Ради, окрім Головка, на Тернопільщині висувались ще п’ятеро народних обранців. Серед них лише Микола Люшняк набрав необхідну кількість голосів (31,29% по 166 округу), аби пройти до Верховної Ради.