На Дніпропетровщині депутат-ексрегіонал програє вибори політологу від “Слуги народу”

Народний депутат Артур Мартовицький, який балотується до ВР IX скликання як безпартійний самовисуванець у 36 окрузі на Дніпропетровщині, програє висуванцю політичної партії «Слуга народу» Роману Каптелову.

За результатами опрацювання 98,01% електронних протоколів, розміщеними на сайті ЦВК, розрив становить 7,76%, передає кореспондент Укрінформу.

Каптєлову свої голоси віддали 39,89% виборців округу, тоді як Мартовицькому - 32,13%.

Каптєлов - політолог, який свого часу був радником голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка, а також членом центральної ради парті БПП. Також він працював у піаркоманді нинішнього міського голови Дніпра Бориса Філатова, де відповідав за соціологічні дослідження.

Мартовицького знають як народного депутата IX скликання. Обраний у 2014 році за округом №36 (Дніпропетровська область) як безпартійний самовисуванець. Член Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Член фракції «Опозиційний блок». Раніше, у ВР VII скликання він обирався від Партії регіонів. У 2010 році обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради від тієї ж партії.

За часів депутатства у Раді Мартовицький неодноразово потрапляв до списків “кнопкодавів”. Також він – один із депутатів, які найчастіше утримувалися під час голосування. Серед одіозних законопроектів, за які голосував Мартовицький — сумнозвісні диктаторські закони 16 січня 2014 року. Водночас він голосував проти закону про деокупацію Донбасу та проти затвердження змін у Конституцію щодо незворотності курсу на вступ України в ЄС і НАТО. У 2016 році разом із колегами з «Опозиційного блоку» виступив проти запровадження електронного декларування.