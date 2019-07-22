Княжицький перемагає у львівському окрузі

Кандидат від партії "Європейська солідарність" на позачергових виборах до Верховної Ради Микола Княжицький перемагає у 116 одномандатному виборчому окрузі у Львові.

Про це йдеться у повідомленні на сайті політсили.

«У 116-му виборчому окрузі (м. Львів) на позачергових виборах до Верховної Ради України перемагає кандидат від партії «Європейська солідарність» Микола Княжицький», - зазначили у партії.

За даними сайту Центральної виборчої комісії, наразі у цьому виборчому окрузі опрацьвано 97,53% протоколів. Княжицький набирає 23,01% голосів виборців, Марта Романяк від партії "Голос" - 20,02%, Ростислав Мельник від "Слуги народу" - 13,09%.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.