Вакарчук заявляє про крадіжку голосів у Львові

Лідер партії "Голос" закликав правоохоронні органи, зокрема міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та Нацполіцію, вжити всіх заходів для забезпечення чесного результату виборів в окрузі №118 у Львові.

Про це він заявив під час брифінгу 22 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми ще раз закликаємо Центральну виборчу комісію виконати свою функцію і невідкладно змусити окружну і дільничні виборчі комісії 118-го округу виконати вимоги закону і всі підсумки голосування в межах округу внести в систему "Вибори" і скласти протокол про підсумки голосування. Також я особисто хочу звернутися до всіх правоохоронних органів, зокрема до міністра внутрішніх справ, із проханням взяти під свій контроль ситуацію, вжити всіх можливих заходів і запобігти крадіжці голосів", - зауважив Вакарчук.

Водночас він звернувся й до Президента Володимира Зеленського з проханням невідкладно втрутитися та вжити заходів для недопущення фальсифікації волевиявлення на окрузі №118.

При цьому він пояснив, яка саме ситуація склалася на відповідному окрузі.

"118-й округ — це місто Львів, від партії "Голос" там іде молодий економіст Галина Васильченко. Основним її конкурентом є сумнозвісний Богдан Дубневич, який є стовбуровою клітиною старої політики... Вчора, за результатами екзит-полу (від соцагенції ФАМА - ред.) Васильченко перемогла Дубневича з розривом у 13,4%: вона набрала 36,3%, а Дубневич - 22,9%. Проте сайт ЦВК показує, що наразі перемагає Дубневич", - зазначив Вакарчук.

За його словами, це сталося через те, що з тих дільниць, де Дубневич має більше голосів, дані вводилися до серверу ЦВК, а з тих, де перемагає Васильченко, — дані не надходять або ж відправляються на доопрацювання й уточнення результатів.

Зі свого боку юрист партії Володимир Венгер уточнив, що станом на 22:00 21 липня спостерігалась цікава тенденція: на сайті Центрвиборчкому почали з'являтися відомості щодо виборчих дільниць, де "абсолютно випадково" почав перемагати не кандидат від "Голосу".

"Починаючи з другої години ночі наш кандидат і наші уповноважені особи в цьому окрузі побачили певну затримку на окремих ДВК. Власне, виборчі комісії почали тягнути зі складанням протоколів про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях", - зазначив Венгер, наголосивши, що йдеться про ті дільниці, де Васильченко перемагає із суттєвим відривом.

За його словами, наразі окружна комісія повернула на уточнення близько двох десятків протоколів на уточнення.

Разом з тим юрист звернув увагу на те, що паралельний підрахунок голосів, проведений штабом "Голосу" на основі паперових копій протоколів із кожної дільниці, показує перевагу Васильченко над Дубневичем на більш як 1500 голосів.

"Разом з тим окружна комісія припинила свою роботу. За нашою інформацією, вони оголосили перерву до 11:00 завтрашнього дня. Вони припинили прийом документів, введення відомостей до інформаційно-аналітичної системи "Вибори", припинили передавати інформацію до Центральної виборчої комісії", - додав Венгер.

Він підкреслив, що сукупність усіх цих ознак дає підставу говорити про загрозу зриву виборів або можливу фальсифікацію виборів на 118-му одномандатному окрузі.

"З огляду на це ми можемо стверджувати, що можуть мати місце наявність ознак складу злочину, передбачених статтею 157 Кримінального кодексу (перешкоджання суб'єкту виборчого права або кандидату у реалізації його прав)", - наголосив Венгер.