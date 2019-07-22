Закарпатські угорці не матимуть “своїх” депутатів у Раді — політолог

На так званому угорському окрузі № 73 на Закарпатті кандидата від угорців Василя Брензовича переміг самовисуванець Владіслав Поляк.

Кандидати від угорської нацменшини не проходять і в інших мажоритарних округах, тож вона не матиме своїх парламентаріїв у наступній Верховній Раді, повідомив у коментарі Укрінформу політолог Михайло Шелемба.

"За попередніми результатами виборів, на окрузі № 73 з центром у Виноградові по мажоритарці переміг Владіслав Поляк. Станом на 12 годину його результат на сайті ЦВК — 45%. Це означає, що кандидат від угорської партії КМКС Ласло Брензович не буде представляти угорську нацменшину у Верховній Раді. Не пройшли на інших округах й решта депутатів від угорської меншини — Йосип Борто в Ужгороді та Мікловш Товт в Мукачеві, відтак наразі можна говорити про те, що угорська нацменшина не матиме своїх парламентаріїв у наступній ВР", - сказав Шелемба.

За його словами, перемога Поляка на окрузі № 73 була очікуваною.

"На минулих місцевих виборах Поляк показав найбільший результат по області як депутат — 48%. Це говорить про те, що у нього добре сформована команда, зараз він отримав результат шляхом мобілізації свого виборця", - сказав Шелемба.

Він пояснив, що за Поляка голосували в україномовних селах округу, і він переміг на окрузі як "свій кандидат", оскільки проживає у Виноградові. Тоді як його опоненти Ласло Брензович — житель Ужгорода, а Павло Балога, який також балотувався по цьому окрузі, — із Мукачева.

Владислав Поляк - чинний депутат Закарпатської обласної ради, фракція "Відроження", народився 1975 року в місті Виноградів Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, займається підприємництвом.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні в неділю, 21 липня, відбулися позачергові парламентські вибори.