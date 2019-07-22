НАЗК нагадує: Новообрані мажоритарники мають подати фінансовий звіт

Кандидати у народні депутати в одномандатних виборчих округах зобов’язані подати остаточний фінансовий звіт до окружних виборчих комісій, а ОВК – надіслати його копію до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомляється на офіційному сайті НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції звертає увагу кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах (ОВО) на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, та розпорядників коштів поточного рахунку виборчого фонду зазначених кандидатів на обов’язок не пізніше як на сьомий день після дня голосування подати до окружної виборчої комісії (ОВК) остаточний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду", – йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що окружна виборча комісія має надіслати копію фінансового звіту (на паперових носіях та в електронному вигляді) Національному агентству не пізніше як на наступний день після його отримання. Відповідно до частини шостої статті 49 закону України "Про вибори народних депутатів України", НАЗК на своєму офіційному сайті оприлюднює остаточний фінансовий звіт протягом 18 днів після його отримання.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.