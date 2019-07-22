ОПОРА розповіла про порушення на виборах

За спостереженнями громадянської мережі ОПОРА в день виборів до Верховної Ради не сталося системних порушень виборчого законодавства, які мали би суттєвий вплив на результат.

Про це на прес-конференції в Укрінформі сказала голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

“Системних порушень, які б вплинули на хід голосування, а також на стан підрахунку голосів нами не виявлено. Це не означає , що в ході голосування та на етапі підбиття підсумків таких порушень не було. Зокрема нами було зафіксовано на 10% виборчих дільниць факти видачі виборчих бюлетенів особам без належних на то підстав. Загалом задокументовано 139 таких випадків”, - розповіла Айвазовська.

За ії словами, такі ситуації більш поширені в малонаселених пунтках та регіонах, де члени виборчих комісій особисто знають всіх виборців. Так фіксувалися спроби видати виборчі бюлетеня за пенсійним посвідченням, закордонним паспортом, ксерокопією паспорта.

Водночас зафіксовано шість відмов видати виборцям бюлетні за ID-картою без роздрукованого додатку, де вказано місце реєстрації виборця. Це, за словами Айвазовської, має ознаки перешкоджання реалізації виборчого права громадян.

За даними ОПОРИ, зменшилася порівняно з виборами президента, кількість випадків розголошення таємниці голосування — демонстрація виборцями заповнених бюлетенів або недотримання вимог для облаштування місць для голосування. Такі порушення фіксували на 4,2% дільниць (понад 5% на президентських виборах).

Так, за даними ОПОРИ, демонстрацію виборцем заповненого бюлетня зафіксовано на 11 дільницях, фотографування бюлетнів — у 15 випадках.

Під час виборів зафіксовано також ознаки перешкоджання роботі журналістів і спостерігачів, зокрема в Житомирський, Одеській областях.

Також зафіксовано 23 випадки присутності під час підрахунку голосів третіх осіб. “В більшості цих випадків йшлося про присутність представників Нацполіції, ДСНС, голів сільрад, депутатів місцевих рад, виявлені випадки присутності журналістів з простроченими посвідченнями невідомих видань”, - уточнила Айвазовська.

Окремо вона заявила, що під час підрахунку голосів на спецдільниці ВД 531211 144 округу (Полтавська область) в 64 колонії був присутній голова виправної установи, який переглядав я бюлетні та надсилав комусь дані після оголошення результатів окремих кандидатів.

Спостерігачі ОПОРИ повідомили про 14 випадків незаконної агітації на виборчих дільницях, 5 фактів виносу бюлетенів за межі виборчих дільниць — 4 на сході, 1 в центрі Україні. Причиною виносу бюлетенів названо технічні перешкоди для голосування — неможливість потрапити на дільницю виборцю на інвалідному візочку, відсутність світла.

Також ОПОРА повідомила про ознаки контрольованого голосування на дільницях, які відносилися до закладів вищої освіти або на закритих дільницях (колоніях).

Під час підрахунку голосів після закриття виборчих дільниць спостерігачі ОПОРИ повідомили про кілька конфліктних ситуацій на окружних виборчих комісіях.

“Найбільш кричущий випадок — робота 94 окружної виборчої комісії в Київській області, де з 1 години ночі майже до 6 ранку ОВК припинила прийом протоколів від дільничних виборчих комісій і самоусунулася від процесу, за який безпосередньо відповідає”, - заявила Айвазовська.

На ОВК 199 Черкаської області зафіксовано масове переписування протоколів, на 51 окрузі Донецької області, де незважаючи на невелику кількість виборців протоколи повертаються для уточнення, на 116 ОВК — зафіксовано прийняття рішень в умовах відсутності кворуму, на 59 ОВК Донецької області - припинення приймання документації, що спричинило чергу серед членів комісій.

Серед порушень при підрахунку голосів Айвазовська назвала уточнення протоколів з порушенням процедури і нагадала, що згідно законодавства, це є таким самим злочином, що і фальсифікація.

За підрахунком ОПОРИ, явка виборців в цілому по Українісклала 49,3%, похибка становить 0,6%.

В цілому, за словами Айвазовської, зафіксовані порушення статистично не можуть вплинути на результат виборів.