В округах на Закарпатті лідирують Балога і Петьовка

В одномандатних округах в Закарпатській області лідирують на позачергових парламентських виборах чинні народні депутати Віктор Балога та Василь Петьовка.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Так, в окрузі № 69 після підрахунку 29,32% протоколів кандидат від партії “Єдиний центр” Балога набирає найбільше голосів виборців - 35,65%. За ним з невеликим відривом йде кандидат від “Слуги народу” Едгар Токар (34,35%).

В окрузі №72 самовисуванець Петьовка отримав 33,15% голосів виборців за результатами опрацювання 27,88% протоколів. Друге місце у висуванця “Слуги народу” Вадима Носа (29,35%).

В окрузі №68 Закарпатської області після підрахунку 23,61% лідирує самовисуванець Андрій Андріїв (18,88%). У представника “Слуги народу” Олександра Пекаря — 17,92%.

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В окрузі №70 за результатами підрахунку 13,67% протоколів більшість голосів (30,32%) здобуває кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Іван Дрогобецький.

В окрузі №71 самовисуванець Валерій Лунченко має 50,32% голосів виборців після опрацювання 51,45% протоколів.

В окрузі №73 перемагає самовисуванець Владислав Поляк, за якого, згідно з результатами підрахунку 26,08% протоколів, проголосували 43,77% виборців.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні в неділю, 21 липня, відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).