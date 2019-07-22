На Львівщині в округах лідирують брати Дубневичі та Княжицький

В одномандатних округах Львівщини серед лідерів - народні депутати восьмого скликання брати Богдан і Ярослав Дубневичі (самовисуванці) і Микола Княжицький ("Європейська солідарність").

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті ЦВК.

Зокрема, в окрузі № 115 після опрацювання 27,65% протоколів лідирує представниця партії "Голос" Наталія Піпа (32,73%), у самовисуванця Юрія Михальчишина - 22,72%.

В окрузі №116 за результатами опрацьованих 18,51% протоколів представник "Європейської солідарності" Микола Княжицький (24,14%) випереджає Марту Романяк від "Голосу" (19,9%).

Згідно з результатами опрацьовання 26,8% протоколів у 117-му окрузі лідирує Ярослав Рущишин ("Голос") - 25%, у самовисуванця Оксани Юринець - 22,24%.

У 118-му окрузі Львівщини після опрацювання 23,74% протоколів самовисуванець Богдан Дубневич (43,6%) випереджає Галину Васильченко від "Голосу" (24,79%).

В окрузі № 119, де опрацьовано 17,33% протоколів, лідирує Михайло Бондар ("Європейська солідарність") - 17,05%, у Ореста Кавецького ("Слуга народу") - 16,64%.

В окрузі №120 за даними опрацьованих 28,8% протоколів самовисуванець Ярослав Дубневич (44,87%) перемагає Володимира Гірняка з "Громадянської позиції" (19,34%).

У 121-му окрузі Львівщини після опрацювання 20,97% протоколів лідирує представник "Європейської солідарності" Михайло Задрожний - 20,14%, у Ореста Саламахи ("Слуга народу") - 18,37%.

Згідно з результатами опрацьованих 11,21% протоколів у 122-му окрузі веде перед Павло Бакунець ("Самопоміч") - 33,73%, у представника партії "Голос" Віталія Андрейка - 11,3%.

В окрузі №123 за даними опрацьованих 14,74% протоколів перемагає самовисуванець Тарас Батенко - 39,04%, у Олега Дуди з "Європейської солідарності" - 17,65%.

У 124-му окрузі після опрацювання 30,32% протоколів представник "Слуги народу" Юрій Камельчук із показником 14,52% випереджає Юлію Мороз від "Батьківщини" (13,24%).

В окрузі №125 за результатами опрацьованих 8,07% протоколів перемагає самовисуванець Андрій Лопушанський - 17,92%, у Ігоря Піхоцького з "Народного руху" України 16,59%.

У 126-му окрузі після опрацювання 16,89% протоколів лідирує Андрій Гергерт ("Свобода") - 20,29%, самовисуванець Андрій Кіт наразі набирає 17,38%.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (42,2% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).