У Туреччині на виборах до Ради лідирують “ЄС” та “Слуга народу”

У Туреччині на позачергових виборах до Верховної Ради України прохідний бар’єр подолали партія “Європейська солідарність” (31,1%), “Слуга народу” (28,7%), “Голос” (16,3%) та “Партія Шарія” - 5,7%.

Про це свідчать результати загального підрахунку голосів на трьох виборчих дільницях в Анкарі, Стамбулі та Анталії 5%, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Загалом у Туреччині проголосували 540 українців із 1135, внесених до виборчих списків. Найвища явка виборців зафіксована в Стамбулі – 49%, найнижча в Анкарі – 44%, в Анталії – 47%.

Результат по виборчих дільницях дещо відрізняються від загального.

Зокрема, в Анкарі 5-відсотковий бар’єр здолали: “Слуга народу” (33,7%), “Європейська солідарність” (26,3%), “Голос” (14,7%), “Сила і честь” (7,3%), “Партія Шарія” (7,3%).

У Стамбулі: “Євросолідарність” (30,1%), “Слуга народу” (27%), “Голос” (20,4%).

В Анталії: “Євросолідарність” (35,6%), “Слуга народу” (28,8%), “Голос” (10%), “Партія Шарія” (10%).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні в неділю, 21 липня, відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).