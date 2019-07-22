ЦВК опрацювала понад 75% протоколів із закордонних дільниць: "ЄС" лідирує

Згідно з результатами опрацювання 75,49% електронних протоколів голосування на закордонних виборчих дільницях найбільшу підтримку виборців здобула партія "Європейська солідарність".

Такі дані оприлюднено на сайті ЦВК.

Наразі партія "Європейська солідарність" набирає 29,99% голосів, "Слуга народу" - 27,67%, “Голос” - 18,45%. В "Опозиційної платформи - За життя" наразі 4,62% голосів, у партії Шарія - 4,70%; ВО "Свобода" має 3,89%.

За даними на цей час, партія "Батьківщина" отримує 1,98% голосів виборців на закордонних дільницях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні в неділю, 21 липня, відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).