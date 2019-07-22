В Центрвиборчкомі кажуть, що серйозних порушень на виборах не було
Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко на брифінгу у ЦВК, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Серйозних порушень, за інформацією станом на зараз, поки що не зафіксовано. Без сумніву, не будемо приховувати, що і спостерігачами від громадських організацій, від політичних партій, і міжнародними спостерігачами були зафіксовані певні недоречності, інколи незначні порушення, але таких, які б суттєво вплинули на результати та хід голосування, нами зафіксовано не було", - сказав Радченко.
За його словами, до прикрих інцидентів можна віднести хибні повідомлення про замінування виборчих дільниць. Крім того, були випадки, коли виборці намагалися знищити свої бюлетені на знак протесту, а 27 дільниць відкрились невчасно.
"З приємністю можу повідомити, що така страшна зброя в руках недбалих членів комісій та можливих фальсифікаторів, як використання штампу "вибув", не спрацювала. Виборчі комісії в абсолютній більшості випадків належним чином проставили штамп", - зазначив Радченко.
Він повідомив, що наразі до ЦВК надійшло 16 документів, які автори називають скаргами, проте за формальними ознаками вони не завжди відповідають визначенню "скарга". Заступник голови ЦВК уточнив, що є заяви й електронні листи, які стосуються виявлених порушень. На цю інформацію Центральна виборча комісія реагуватиме і прийматиме рішення, запевнив він.
Радченко також зауважив, що у ЦВК "оптимістично налаштовані на підрахунок голосів", дільничі та окружні виборчі комісії належним чином передають інформацію до Центрвиборчкому.
Як повідомлялося, у неділю, 21 липня, в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.
За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).