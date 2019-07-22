В Центрвиборчкомі кажуть, що серйозних порушень на виборах не було

Серйозних порушень під час позачергових виборів народних депутатів України наразі не зафіксовано.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко на брифінгу у ЦВК, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Серйозних порушень, за інформацією станом на зараз, поки що не зафіксовано. Без сумніву, не будемо приховувати, що і спостерігачами від громадських організацій, від політичних партій, і міжнародними спостерігачами були зафіксовані певні недоречності, інколи незначні порушення, але таких, які б суттєво вплинули на результати та хід голосування, нами зафіксовано не було", - сказав Радченко.

За його словами, до прикрих інцидентів можна віднести хибні повідомлення про замінування виборчих дільниць. Крім того, були випадки, коли виборці намагалися знищити свої бюлетені на знак протесту, а 27 дільниць відкрились невчасно.

"З приємністю можу повідомити, що така страшна зброя в руках недбалих членів комісій та можливих фальсифікаторів, як використання штампу "вибув", не спрацювала. Виборчі комісії в абсолютній більшості випадків належним чином проставили штамп", - зазначив Радченко.

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Він повідомив, що наразі до ЦВК надійшло 16 документів, які автори називають скаргами, проте за формальними ознаками вони не завжди відповідають визначенню "скарга". Заступник голови ЦВК уточнив, що є заяви й електронні листи, які стосуються виявлених порушень. На цю інформацію Центральна виборча комісія реагуватиме і прийматиме рішення, запевнив він.

Радченко також зауважив, що у ЦВК "оптимістично налаштовані на підрахунок голосів", дільничі та окружні виборчі комісії належним чином передають інформацію до Центрвиборчкому.

Як повідомлялося, у неділю, 21 липня, в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.

За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).