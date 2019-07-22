ЦВК опрацювала 6,3% протоколів

Згідно з результатами опрацювання 6,3% електронних протоколів у багатомандатному виборчому окрузі на позачергових парламентських виборах партія "Слуга народу" зберігає лідерство, а розрив між "Опозиційною платформою - За життя" та "Батьківщиною" збільшився.

Такі дані оприлюднено на сайті ЦВК. Згідно з цими результатами партія "Слуга народу" здобуває 41,2%, "Опозиційна платформа - За життя" - 11,24%, "Батьківщина" — 9,43%, "Європейська солідарність" - 8,62%, “Голос” - 6,03%, Радикальна партія Олега Ляшка - 5,45%. Решта партій наразі не здолали 5-відсоткового бар'єру. Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. Читайте також: ЦВК опрацювала 3,82% протоколів: лідирує "Слуга народу", а ОПЗЖ випередила "Батьківщину" За результатами Національного екзитполу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (42,2% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).