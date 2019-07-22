ЦВК опрацювала 3,82% протоколів: лідирує "Слуга народу", а ОПЗЖ випередила "Батьківщину"

За результатами опрацювання Центвиборчкомом 3,82% електронних протоколів у багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради, партія "Слуга народу" здобуває учетверо більше голосів, ніж її найближчі конкуренти "Опозиційна платформа - За життя" та "Батьківщина".

Такі дані оприлюднено на сайті ЦВК. Згідно з цими результатами партія "Слуга народу" набирає 40,88%; "Опозиційна платформа - За життя" - 10,34%; "Батьківщина" — 10,12%; "Європейська солідарність" - 8,52%; Радикальна партія Олега Ляшка - 6,2%; “Голос” - 5,7%. Решта партій наразі не наблизилися до 5-відсоткового бар'єру. Як повідомляв Укрінформ, в Україні в неділю, 21 липня, відбулися позачергові парламентські вибори. Читайте також: ЦВК опрацювала 1,5% електронних протоколів За результатами Національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (42,2% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).