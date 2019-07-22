В округах Донеччини йде боротьба між представниками "Опоблоку" та ОПЗЖ

У мажоритарних округах Донецької області йде боротьба за депутатські мандати між представниками партій "Опозиційний блок" і "Опозиційна платформа - За життя".

Такі дані опубліковані на сайті ЦВК.

Зокрема, в окрузі №45 після опрацювання 12,5% протоколів перемагає Муса Магомедов (“Опоблок”) - 70,23% голосів. У Петренко Анастасії (“Опоблок”) - 10,9%, у Георгія Кюджіева ("Слуга народу") - 8,44%, у Віри Савченко - 3,15%.

В окрузі №46 за результатами опрацювання 11,92% протоколів лідирує Федір Христенко ("Опозиційна платформа - За життя") - 36,79%, у Родіона Вощанова ("Слуга народу") - 27,3%; у Дмитра Реви (“Опозиційний блок” - 23,5%).

В окрузі №47 після опрацювання 10,61% протоколів лідирує Юрій Солод ("Опозиційна платформа - За життя") - 51,33%, у самовисуванця Олега Недави - 17,83%.

В окрузі №48 за результатами підрахунку 25,27% протоколів перемагає самовисуванець, народний депутат Максим Єфімов (55,85%), у іншого самовисуванця Дениса Ошурка - 17,87%.

В окрузі №49 після опрацювання 4,91% протоколів лідирує Валерій Гнатенко ("Опозиційна платформа - За життя", 40,16%), у Бориса Колеснікова (“Опозиційний блок”) - 26,8%, у Сергія Сівохо (“Слуга народу”) - 22,81%.

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В окрузі №50 після підрахунку 21,23% протоколів лідирує Руслан Требушкін (“Опоблок”) - 31,41%, у самовисуванця Андрія Аксьонова - 30,58%.

За результатами опрацювання 18,58% протоколів в окрузі № 57 перемагає Вадим Новинський ("Опозиційний блок") - 44,15%. Він випереджає В'ячеслава Салгалова ("Слуга народу"), якого підтримали 23,09% виборців, у Владислава Філімонова (ОПЗЖ) - 19,8%.

В окрузі №58 після опрацювання 19,38% протоколів лідирує Сергій Магера (“Опоблок”) - 30,56%, у Віктора Романюка (“Слуга народу”) - 21,44%, у Валентина Рибачука (ОПЗЖ) - 20,69%.

За результатами опрацьованих 9,72% протоколів у 59-му окрузі лідирує Володимир Мороз (ОПЗЖ) - 36,73%, у самовисуванця Сергія Сажка - 22,91%.

В окрузі №60 опрацьовано 5% протоколів: лідирує Артем Марчевський (ОПЗЖ) - 31,25%, у самовисуванця Дмитра Лубенця - 25,54%.

На сайті ЦВК відсутні дані з округу №51, де, зокрема, балотується Надія Савченко, та з округу №52.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (42,2% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).