ЦВК скасувала реєстрацію опоблоківця з 9 паспортами та кримінальним минулим

ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Дмитра Торнера.

Про це Укрінформу повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.

“ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Торнера”, - йдеться у повідомленні.

У Комісії нагадали, що постановою ЦВК від 20 червня № 1103 було зареєстровано кандидатів у нардепи, включених до виборчого списку політпартії "Опозиційна платформа — за життя", в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, зокрема Торнера, 28 серпня 1980 року народження, включеного до виборчого списку під № 44.

“12 липня 2019 року компетентними органами Комісію було повідомлено про можливе незаконне оформлення кандидатом у народні депутати України Торнером Д.Г. низки паспортних документів, що може свідчити про його незаконне перебування у громадянстві України”, - додали у ЦВК.

Так, на листи ЦВК від 17 липня 2019 року та від 18 липня 2019 року щодо підстав документування паспортами громадянина України та наявності підстав набуття громадянства України Торнером (Мальченком, Грозним) Дмітрієм (Дмитром) Григоровичем надійшла відповідь ДМС України, в якій було зазначено, що за результатами службових перевірок підстав оформлення низки паспортів громадянина України ці документи визнано такими, які оформлені з порушенням вимог законодавства та відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України є недійсними і підлягають вилученню та знищенню.

“Із заявою про набуття громадянства України в установленому порядку Торнер (Мальченко, Грозний) Дмітрій Григорович до Державної міграційної служби України не звертався”, - уточнили у ЦВК.

У свою чергу, як зазначають у Комісії, на запити ЦВК від 18 липня щодо надання відомостей про документування паспортом громадянина України для виїзду за кордон кандидата в нардепи Торнера, а також щодо наявності у нього громадянства України ДМСУ повідомила, що, за наявними даними ЄІАС управління міграційними процесами Державної міграційної служби України, Торнер був документований відповідними паспортами громадянина України для виїзду за кордон, які станом на сьогодні є недійсними.

Зокрема, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий 7 червня 2019 року, згідно з висновком службової перевірки визнано недійсним і таким, що підлягає вилученню.

У ЦВК відмічають, що також ДМС України зазначила, що за наявними обліками територіальних органів ДМС України Торнер з питань набуття громадянства України в установленому порядку не звертався, підстав вважати його громадянином України немає.

“Указане свідчить, що Торнер Д.Г. не є громадянином України, а отже, ним не дотримано вимог, установлених частиною другою статті 76 Конституції України, частиною першою статті 9 виборчого закону. Враховуючи викладене, Комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Торнера Д.Г., включеного до виборчого списку Політичної партії "Опозиційна платформа — За життя" під № 44, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, виключивши його із зазначеного виборчого списку”, - уточнюється у повідомленні.

19 липня на сайті СБУ з’явилася інформація, що тимчасово виконуючий обов’язки Голови СБУ Іван Баканов і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернулися до голови ЦВК Тетяни Сліпачук з інформацією щодо кандидата у народні депутати від списку політичної партії «Опозиційний блок – За життя» Дмитра Торнера, який є фігурантом низки кримінальних проваджень і сфальсифікував відомості про себе.

Зазначається, що за матеріалами, зібраними СБУ і МВС, Головним слідчим управлінням Нацполіції 19 липня 2019 року відкрито дві справи за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 «Використання підроблених документів» та ч. 1 ст. 332-2 «Незаконний перетин державного кордону» ККУ.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка наразі представляється Дмитром Григоровичем Торнером, 1980 року народження, починаючи з 2007 року на підставі підроблених документів отримала 5 паспортів громадянина України на різні прізвища та з різними анкетними даними, а також 4 паспорти громадянина України для виїзду за кордон, з якими здійснювала незаконний перетин державного кордону.

У повідомленні СБУ уточнюється, що Торнер фактично є громадянином Республіки Молдова Некрасовим Дмитром Григоровичем, 28.08.1980 року народження, який перебував у розшуку правоохоронних органів цієї країни за вчинення злочину, передбаченого ст. 317 (Втеча з місць ув’язнення) КК Республіки Молдови.

18 липня 2019 року за результатами перевірки ДМС України законності процедури оформлення цих паспортних документів усі ці паспорти громадянина України визнано недійсними та такими, що підлягають вилученню та знищенню.

Наголошується, що Некрасов Дмитро Григорович, маючи кримінальне минуле, змінив своє справжнє прізвище “з метою уникнення кримінальної відповідальності та створення позитивного іміджу на території України, як чесної та добропорядної людини”.

Зазначається, що Баканов та Аваков закликали ЦВК на підставі наданої інформації “терміново прийняти відповідне рішення, передбачене чинним законодавством України”.