У Берліні на виборах до Ради активно голосує молодь

Характерною ознакою голосування на закордонній виборчій дільниці №900059 в Берліні можна назвати високу активність молоді.

Кореспондент Укрінформу поспілкувалася з кількома такими виборцями.

Олег Корнієнко

Олег Корнієнко, 2001 року народження, цього року голосує вперше. На виборах Президента він це робив удома, в Переяслав-Хмельницькому. Знаючи, що в ці вихідні буде у Берліні, змінив виборчу дільницю, що було дуже просто, "хвилин за 10". "Мене виховували зі стійкою громадянською позицією, що треба починати з себе, а не перекладати на когось там, аби не жалітися потім, що ти не брав участь", - пояснив Олег, чому знайшов час у дводенному візиті до німецької столиці для відвідування Посольства України, де відбувається голосування. "Молодь обирає напевно те, що їй більше до душі. Мені більше до душі зміни, але зміни мають бути позитивними та досить поступовими", - вважає хлопець.

Кирило Баукін

Кирило Баукін, 19-річний студент, у Берліні також подорожує. І також для того, щоб мати можливість виявити свою волю, потурбувався заздалегідь. "Дуже сумно, що не можу проголосувати в своєму 33-у виборчому окрузі в Кривому Розі по одномандатному округу", - каже Кирило. Вибрав він, за його словами, "дуже нове".

Андрій, Марина та Меланія Шліхта

Після обіду на дільниці багато дітей. Приходять молоді батьки з немовлятами. Одна з таких родин - Андрій, Марина та Меланія Шліхти. Родина з Хмельниччини нині мешкає в Берліні. Це майбутнє нашої батьківщини, ми не могли проігнорувати, кажуть вони.

Олег Фінн з родиною

Олег Фінн, батько 4-місячної Скарлет, на відміну від дружини Ганни раніше жодного разу не брав участь у голосуванні, але цього разу вирішив проявити свою громадську позицію, "адже час щось міняти". "Нам небайдуже майбутнє нашої країни, наш голос має бути врахований. Впевнені, що Україна буде процвітаючою, сильною державою", - каже Ганна.

Ганна та Павло Камуз

Молода родина Ганна та Павло Камуз також працюють у Берліні. Ці парламентські вибори для них уже другі. "Звісно, не було думок про те, аби не приходити: кожен голос вирішує, кожен голос має значення. Неважливо, в якій країні ти мешкаєш, але, маючи паспорт громадянина України, живучи з Україною в серці, в день виборів треба голосувати, навіть якщо здається, що твій голос нічого не вирішує", - каже подружжя.

Віктор

6-річний Віктор сам поки не голосує, але вже є дуже активним молодим громадянином: на дільницю він прийшов з паперовим прапором, який виготовив самотужки. Мама, з якою він приїхав з землі Тюрингія, що за кілька годин їзди звідси, каже, що дуже хотів одягнутися в національні кольори.

Інеса Посипай і Валентина Барило

Привертає увагу також молодість виборчої комісії, середній вік якої становить близько 25 років. Наймолодшими її членами є Іннеса Посипай і Валентина Барило. Звичайно, в Комісії вони вперше, для Іннеси це ще й перші парламентські вибори в її житті, Валентина вже голосувала в 2014 році, але тоді в себе вдома, в Харкові. Дівчата кажуть, що відповідальність на закордонній виборчій дільниці особлива. "Є особливе відчуття патріотизму, народної ідентичності, настрій тут відчувається з іншою силою", - сказала Іннеса. "Особливо в світлі останніх подій, того, що відбувається, є усвідомлення, що не все залежить від президента, дуже багато залежить від парламенту, люди відчувають відповідальність", - додала Валентина. Порівняно з березневими виборами вони акцентують на тому, що зараз усе проходить спокійніше. На президентських виборах серед голосуючих "були дуже емоційні прояви, певні провокації, адже градус напруження зашкалював, особливо в другому турі".

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Станом на 15 годину явка виборців на закордонній виборчій дільниці 900059 в Берліні виявилася вдвічі меншою, ніж на президентських виборах у березні цього року.

Фото Ольги Танасійчук