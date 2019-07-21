Театр абсурду: у Києві жінка вдавала мертву, а у Львові бабуся їла бюлетень

Кумедні випадки з дільниць потрапили на відео

У Києві на дільниці для голосування на виборах до Верховної Ради України жінка вдала мертву, бо забула паспорт для голосування.

На відео з місця інциденту видно, як жінка голосно кричить, а потім різко падає на підлогу.

Женщина пришла на участок без паспорта, соответственно, бюлетень ей выдавать отказались.



Её реакция не заставила себя долго ждать. pic.twitter.com/eaPH4JCeE6 — Типичный Киев (@kievtypical) July 21, 2019

А у Львові 94-літня бабуся, яка не хотіла голосувати вдома, вчинила дебош на одній із виборчих дільниць. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Комітет виборців України Львів.

“На одну із виборчих дільниць у Львові майже одразу після відкриття прийшла 94-річна жінка, внесена у список виборців, які не здатні самостійно пересуватися. Вона і повинна була голосувати вдома. Незважаючи на пояснення членів виборчої комісії, жінка у скандальній формі наполягала на тому, що хоче голосувати на дільниці. Після тривалих суперечок виборча комісія за згоди наявних на дільниці спостерігачів вирішила надати жінці право проголосувати на дільниці. Після видачі бюлетенів та їх заповнення жінка не захотіла вкинути бюлетені у переносну скриньку, а лише у стаціонарні скриньки”, - зазначено у повідомленні.

З допомогою працівників ЛКП виборча комісія повідомила про інцидент дітям 94-річної жінки. Допоки ті їхали на дільницю, бабуся заснула. Після приїзду дітей скандал продовжився і тривав сумарно майже 4 години. На завершення жінка почала рвати та їсти свої бюлетені. Врятовані залишки документів були складені в окремий пакет та будуть ідентифіковані дільничною виборчою комісією як зіпсовані.