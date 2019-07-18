У Мелітополі вийшов підробний випуск місцевої газети з "чорним піаром" проти депутата

У Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області поширюється підробний спецвипуск місцевої газети "Новий день" з антиагітацією проти чинного народного депутата, самовисуванця по виборчому округу № 80 Євгена Балицького.

Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

"Візуально спецвипуск оформлено у стилі "Нового дня", надруковано нібито у київській друкарні. Саме уважні читачі районної газети і почали учора масово телефонувати до редакції та обурюватися спецвипуском. Адже на першій сторінці видання опубліковане і "звернення" до читачів від колективу газети із політичними закликами та антиагітацією", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, головний редактор видання "Новий день" Діляра Кудусова має намір передати звернення про вчинення злочину до Національної поліції.

"Обурлива ситуація, адже ми до такого не причетні. Найбільше вражає оте "звернення від колективу до читачів", розміщене на першій сторінці, – це ж очевидно, що наше видання ніколи б не дозволило собі публікувати подібне, адже всі члени нашого колективу професійно ставляться до своєї роботи й неупереджені до всіх кандидатів. Хтось нахабно скористався нашим логотипом, проте вихідні дані й друкарня, де все це було випущено, – не наші. Сьогодні планую звертатися до правоохоронних органів і дуже сподіваюся, що подібне в майбутньому не повториться", - зазначила головред видання.

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Зі свого боку, в запорізькій обласній організації НСЖУ наголосили: "У нас немає сумніву, що фальшивку з адресою нібито київської друкарні ініціював, замовив і оплатив той, хто зацікавлений одним махом розправитись і з конкурентом-кандидатом, до якого "Новий день" не має відношення, і водночас підставити найстарішу газету регіону, викликавши до неї недовіру читачів та громадськості", - ідеться у зверненні правління обласної організації НСЖУ.

Зазначається також, що Національна спілка журналістів України засуджує будь-яке використання ЗМІ та журналістів, а надто без їхнього відома, в технологіях "чорного піару" та закликає кандидатів до парламенту проводити передвиборчі кампанії чесно.

"Випуск сфабрикованих газет – очевидний злочин. Але убезпечити ЗМІ від таких провокацій може лише оперативне втручання правоохоронних органів та якісне розслідування подібних інцидентів", - наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко.