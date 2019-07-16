"Голос" озвучив плани на перші пів року в Раді

"Для нас надзвичайно важливо в межах перших пів року у Верховній Раді змінити "суддів для суддів" і "прокурорів для прокурорів". Тобто, ключовим нашим завданням ми бачимо зміну Вищої кваліфікаційної комісії суддів, аналогічно - кроки стосовно Вищої ради правосуддя і Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Чому? Насправді ми можемо дуже довго перетасовувати прокурорів, суддів до того моменту, поки не встановимо конкретні діючі вимоги дисциплінарних стягнень і дисциплінарних оцінок", - зазначив Юрчишин.

Відтак, за його словами, пріоритетом номер один для "Голосу" є перезавантаження ВККС і запровадження нових підходів до формування Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

При цьому в політсилі наголошують на необхідності залучити до їх формування "незалежного фільтру", який спрацював при створенні Вищого антикорупційного суду.