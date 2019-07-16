Партія "Голос" розмістить виборчий штаб у Stereo Plaza

"Запрошуємо представників медіа провести 21 липня у виїзному штабі партії "Голос" у Stereo Plaza на проспекті Лобановського, 119 у Києві", - йдеться у повідомленні.

Журналісти можуть подати заявку на акредитацію до 11:00 18 липня.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначені на 21 липня.