Партія "Голос" розмістить виборчий штаб у Stereo Plaza
Укрінформ
Виборчий штаб політичної партії "Голос" 21 липня працюватиме у концертному клубі Stereo Plaza.
Про це повідомляється на сайті політсили.
"Запрошуємо представників медіа провести 21 липня у виїзному штабі партії "Голос" у Stereo Plaza на проспекті Лобановського, 119 у Києві", - йдеться у повідомленні.
Журналісти можуть подати заявку на акредитацію до 11:00 18 липня.
Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначені на 21 липня.