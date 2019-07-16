Порядок на виборах охоронятиме понад 131 тисяча силовиків

В Україні до забезпечення правопорядку на позачергових виборів народних депутатів 21 липня залучать понад 131 тисячу правоохоронців.

Про це 16 липня повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

“До забезпечення правопорядку та безпеки у зв’язку з проведенням позачергових виборів народних депутатів України буде залучено понад 131 тисячу правоохоронців, з яких майже 74 тисячі – це працівники поліції. 47 тисяч поліцейських охоронятимуть виборчі дільниці, ще понад 10 тисяч – патрулюватимуть території населених пунктів", - сказав Фацевич.

Зазначається, що на цей період створено достатню кількість слідчо-оперативних та вибухотехнічних груп, передбачено необхідні резерви.

За словами заступника глави Нацполіції, зараз особлива увага поліції приділяється окружним виборчим комісіям, які отримують виборчу документацію.

"Крім того, починаючи відсьогодні, до України прибувають офіційні іноземні спостерігачі. Відтак поліцейські наряди будуть наближені до місць прибуття та проживання цих делегацій", - сказав Фацевич.

Ще одним завданням поліції в рамках виборчого процесу є доставлення виборчої документації з окружних до дільничних виборчих комісій та у зворотному напрямку – після підрахунку голосів, додав він.

"Для неухильного дотримання поліцейськими положень виборчого законодавства розроблені спеціальні пам’ятки. В них є алгоритми дій правоохоронців у ситуаціях, що можуть виникнути на виборчих дільницях або дорогою до них. Також ці ситуації відпрацьовувалися представниками різних правоохоронних органів у рамках нещодавно проведених тактико-спеціальних навчань", - підкреслив Фацевич.

Як повідомлялося, з 15 липня підрозділи Національної поліції переведені на посилений режим несення служби у зв’язку з виборами.