“Слуга народу” може набрати на виборах понад 50%

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в середині липня, серед тих респондентів, які обов’язково прийдуть голосувати та вже визначилися з партією, партія “Слуга народу” набирає 52,3%, “Опозиційна платформа - За життя” - 10,3%, “Європейська солідарність” - 7,9%, “Батьківщина” - 5,8%, “Сила і честь” - 5,1%, “Голос” - 4,0%.

Такі дані соціологічного дослідження оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Серед усіх опитаних підтримка партій розподілилася таким чином: 36,5% проголосували б за партію “Слуга народу”, 7,2% – за партію “Опозиційна платформа – За Життя”, 5,5% – за партію “Європейська солідарність”, 4% – за партію “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, 3,6% – за партію “Сила і Честь”, 2,8% – за партію “Голос”, 2,1% – за партію «Опозиційний блок», 1,7% – за партію “Громадянська позиція”, 1,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка. Решту партій підтримують один відсоток виборців і менше. 21,8% заявили, що не визначилися, за кого хотіли би проголосувати.

Серед тих учасників опитування, які збираються голосувати на дочасних виборах до ВР, рейтинги партій розподілилися так: “Слуга народу” - 38,6%, “Опозиційна платформа - За життя” — 7,6%, “Європейська Солідарність” - 5,8%, “Батьківщина” — 4,3%, “Сила і Честь” — 3,8%, “Голос” — 3,0%, “Опозиційний блок” — 2,2%, “Громадянська позиція” — 1,8%, Радикальна партія — 1,8%, “Партія Шарія” та “Свобода” - по 1,1%. Решта партій набрали менше відсотка. 23,0% опитаних заявили, що досі не визначилися зі своїми вподобаннями, 0,6% - що збираються зіпсувати бюлетень.

Серед тих респондентів, які обов’язково прийдуть голосувати та вже визначилися, за яку партію голосуватимуть, “Слуга народу” набирає 52,3%, “Опозиційна платформа — За життя” - 10,3%, “Європейська солідарність” - 7,9%, “Батьківщина” - 5,8%, “Сила і честь” - 5,1%, “Голос” - 4,0%, “Опозиційний блок” - 3%, “Громадянська позиція” - 2,5%, Радикальна партія — 2,4%, “Партія Шарія” - 1,5%, “Свобода” - 1,5%, “Українська стратегія Гройсмана” - 1,3%.

(Як відомо, прохідний бар’єр на виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року становить 5%).

Серед тих партій, що, за даними опитування, проходить до ВР, “Слуга народу” найбільшу підтримку здобуває у східних областях (62,8%), “Опозиційна платформа — За життя” - у південних (18,2%), “Європейська солідарність” - у західних (10,4%), “Батьківщина” - у центральних (7,7%), “Сила і честь” - у центральних (8,7%).

КМІС проводив опитування з 3 по 13 липня 2019 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, що мешкають у 125 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). Опитування репрезентативне для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.