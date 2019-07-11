Вибори Ради: Бекешкіна спрогнозувала, якою буде явка

Явка виборців на виборах до Верховної Ради 21 липня складе трохи більше половини.

Про це в коментарі Укрінформу сказала голова Фонду “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" Ірина Бекешкіна.

“Явка на цих виборах об'єктивно не може бути високою, тому що люди їдуть у відпустки. Я думаю, дещо більше половини - між 50% та 60%”, - сказала Бекешкіна.

Також, на її думку, соціологічні опитування, які проводяться саме в цей період, демонструють дещо інший зріз уподобань населення саме через те, що багато людей їдуть на літній відпочинок і не охоплюються соціологічними дослідженнями.

“Слід мати на увазі, що розпочався відпускний сезон, соціологічні опитування проводяться зараз, а люди йдуть у відпустки. Влітку склад населення міняється, соціологи дуже не люблять працювати влітку, оскільки реальний склад (населення — ред.) відрізняється від статистичного. Очевидно, що середній клас їде відпочивати, але результати (опитувань — ред.) не будуть набагато відрізнятися. Не набагато, але важливий кожний відсоток. Я не кажу про “Слугу народу”, ця партія абсолютний лідер серед молоді — 57%. Середній клас — це “Європейська солідарність” і частково “Голос”. А що стосується політсили Тимошенко, я думаю, у неї буде трохи більше (за результатами опитувань — ред.), тому що її електорат більше сільський, а вони нікуди не їдуть на відпочинок”, - сказала Бекешкіна.

Водночас експертка відзначила, що особливістю цієї кампанії є те, що партія “Слуга народу” одразу після президентських виборів мала високу підтримку, хоча тоді не було зрозуміло, які люди її представляють.

“Одразу після президентських виборів КМІС провів опитування, тоді там (в партії — ред.) навіть Разумкова не було. Взагалі нікого не було - і було 44% підтримки. На вибір людей впливає мрія. Хочеться мріяти, що молоді, які ніколи не були в політиці, не задіяні в корупції, в різних схемах, вдасться прийти і зробити все, як Голобородько”, - сказала Бекешкіна.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбудуться позачергові парламентські вибори. ЦВК зареєструвала понад три тисячі кандидатів-мажоритарників та 22 політичні партії, за виборчими списками яких до Верховної Ради балотуються понад 2,5 тисячі кандидатів.