Вакарчук заявляє, що представникам "Голосу" погрожують фізичною розправою

Політична партія "Голос" піддається систематичним брудним атакам з боку політичних конкурентів.

Про це лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив під час прес-конференції в понеділок, 15 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Партія "Голос" піддається систематичним брудним атакам з боку наших політичних конкурентів. Продукується фальшива соціологія, фабрикуються наші заяви. Розказують людям, зокрема на Західній Україні, те, чого я взагалі ніколи не говорив і що є протилежним до того, що я насправді висловлюю. Атакують наш сайт, зламують сторінки в соціальних мережах", - сказав Вакарчук.

Більше того, за його словами, представники політсили отримують навіть погрози щодо фізичної розправи.

"Але найголовніше - цей брехливий піар про нашу політичну спроможність чи неспроможність. Буквально два дні тому на Західній Україні почали масово розсилати виборцям смс-розсилки про те, що "Голос" начебто не проходить до Верховної Ради. Я не є слідчим і суддею - я не можу стверджувати, хто це точно робить. Але я думаю, ви всі знаєте, хто полюбляє масові розсилки, і кому що посилає... Я хочу звернутися до тих, хто це робить: те, що ви нас боїтеся, навіть так очевидно", - зазначив він.

Водночас Вакарчук додав, що на Східній Україні представники "Голосу" мають справу з протидією проросійських сил, які збираються дискредитувати політсилу лідера "Океану Ельзи".