У Харкові народний депутат Святаш знову тікав від активістів

За даними активістів, вчора, 10 липня, кілька десятків молодих людей, деякі - із закритими обличчями, прибули на проспект Тракторобудівників, де Святаш проводив зустріч з виборцями. Скандуючи "Сепар!", активісти попрямували до депутата, але той почав від них тікати. У натовпі хтось розпилив газ з балончика.

Як повідомляється, Святашу вдалося забігти в магазин взуття та сховатися там. Працівники магазину зачинили двері. Активісти вимагали видати їм Святаша, однак двері так ніхто і не відкрив.

"Дмитро швидко зорієнтувався, що охорона і правоохоронці не захистять його від народного гніву, і показав чудові результати з легкої атлетики, швидко тікаючи і ховаючись у вбиральні взуттєвого магазину", - йдеться в повідомленні організації.

Активісти зазначили, що цією акцією "нагадали Святашу і його тітушкам, що харків'яни - проти сепаратизму і його адептів, а також, що їм не місце в Україні".

Водночас, MyKharkiv повідомляє подробиці з посиланням на прес-службу партії.

Як стверджують в прес-службі, близько 40 невідомих у чорному одязі, озброєні ножами, кастетами, газовими балончиками, напали на Святаша.

"В результаті Дмитро Святаш отримав опіки рук та інші тілесні ушкодження. Від застосування сльозогінного газу постраждав не тільки кандидат в депутати, а й люди, що знаходилися поруч. Судячи по чорному кольору прапорів і одягу зловмисників можна припустити, що нападники є представниками організації "Фрайкор" , - запевняють в партії.

Як повідомили кореспондентові Укрінформу у прес-службі Нацполіціі, за даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Всі обставини і особи, причетні до події, встановлюються.

Читайте також: У Харкові кандидата в депутати закидали яйцями та зеленкою

Як повідомляв Укрінформ, 3 липня в центрі Харкова невідомі закидали яйцями і зеленкою кандидата в народні депутати України Дмитра Святаша ( "Опозиційна платформа - За життя!").

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Як відомо, Дмитро Святаш у 2004 році був довіреною особою кандидата в Президенти України Віктора Януковича. З 2005 по 2014 рік - член Партії регіонів. У 2014 році у статусі безпартійного самовисуванця його було обрано до ВР за мажоритарним округом №170.

Фото: zagittya.com.ua