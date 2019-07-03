У Харкові кандидата в депутати закидали яйцями та зеленкою

"Конфлікт між громадянами зареєстровано на площі Свободи біля Держпрому після ефіру на одному з місцевих телеканалів. Невідомі особи закидали кандидата в народні депутати України яйцями та зеленкою. Також унаслідок події був пошкоджений автомобіль "Рено", припаркований неподалік", - йдеться у повідомленні.

За адресою виїжджали керівники ГУ Нацполіції в Харківській області, Шевченківського відділу поліції та слідчо-оперативна група.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини конфлікту.

Як додали в поліції, конфлікт виник біля Держпрому одразу після ефіру телевізійної програми "Виборчий округ" на каналі UA:Харків між групами підтримки чинного нардепа, кандидата в нардепи Дмитра Святаша (партія "Опозиційна платформа - За життя") та кандидата в депутати (самовисуванця) Костянтина Немічева (Національний корпус). Вони брали участь у програмі. Групи підтримки чекали на них біля виходу з телестудії.