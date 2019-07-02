Для поліції парламентські вибори будуть складнішими, ніж президентські
"Дана парламентська передвиборча кампанія відрізняється від президентської свою політичною напруженістю та завантаженістю на особовий склад системи МВС", - сказав він.
Зокрема, він зазначив, що на виборах Президента України було 44 кандидати, а на позачергові вибори до Верховної Ради зареєстровано 5 837 кандидатів у народні депутати.
"Ми враховуємо ці виклики та проводимо потужну роботу щодо реагування на всі порушення законодавства та безпечного проведення демократичних позачергових парламентських виборів», - сказав Яровий.
Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.
Перший тур виборів Президента України відбувся 31 березня цього року, другий тур - 21 квітня.
Фото: www.facebook.com/mvs.gov.ua