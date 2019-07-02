Для поліції парламентські вибори будуть складнішими, ніж президентські

"Дана парламентська передвиборча кампанія відрізняється від президентської свою політичною напруженістю та завантаженістю на особовий склад системи МВС", - сказав він.

Зокрема, він зазначив, що на виборах Президента України було 44 кандидати, а на позачергові вибори до Верховної Ради зареєстровано 5 837 кандидатів у народні депутати.

"Ми враховуємо ці виклики та проводимо потужну роботу щодо реагування на всі порушення законодавства та безпечного проведення демократичних позачергових парламентських виборів», - сказав Яровий.