Понад 600 кримчан змінили місце голосування на виборах до Ради

Станом на 2 липня 638 жителів незаконно анексованого Криму та міста Севастополь скористалися правом тимчасово змінити місце голосування на дочасних виборах Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

Про це свідчать дані Державного реєстру виборців.

Зокрема, про зміну місця голосування повідомили 516 жителів Криму та 122 — Севастополя. Найбільше людей з окупованого півострова хочуть проголосувати у Києві (203 і 31 відповідно).

Також про зміну місця голосування заявили 8086 жителів Донецької області (2013 виборців хочуть проголосувати у Донецькій області, але за іншими адресами, 1895 — у Києві) та 4362 виборці з Луганської області (серед них більшість планує голосувати у Києві — 1012, у Луганській області за іншими адресами — 918).

Загалом станом на 2 липня послугою тимчасової зміни місця голосування скористалися 32 403 громадян. Серед них за кордоном на виборах 21 липня планують голосувати 904 особи.

У Держреєстрі звертають увагу, що заяву про тимчасову зміну місця голосування необхідно подати не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, тобто до 15 липня 2019 року включно.

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Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня. ЦВК на цих виборах спростила зміну місця голосування. Зокрема, зараз для цього не потрібно надавати документів, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування. Достатньо лише заяви і паспорта.

Водночас законом України "Про Державний реєстр виборців" (стаття 7) передбачено, що звернення виборця про тимчасову зміну місця голосування має бути мотивованим. Зокрема, це може бути службове відрядження, фактичне проживання не за зареєстрованим місцем проживання, робота або навчання у відповідному населеному пункті або державі, перебування в санаторії, тощо.