ЦВК затвердила форму і зміст бюлетенів на парламентських виборах
Відповідні рішення ухвалено нм засіданні ЦВК у середу ввечері, повідомляється на сторінці Центрвиборчкому у Facebook.
"Комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що текст такого виборчого бюлетеня друкується лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200х600 мм блакитно-сірого кольору.
Крім того, ЦВК затвердила форму і тексти виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів для голосування у 199 одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах.
Встановлено, що, залежно від кількості кандидатів у народні депутати, зареєстрованих в ОВО, виборчі бюлетені виготовляються за різними розмірами, а саме:
- до 6 кандидатів - розміром 200 х 200 мм;
- до 11кандидатів - розміром 200 х 300 мм;
- до 18кандидатів - розміром 200 х 400 мм;
- До 33 кандидатів - розміром 200 х 600 мм;
- до 50 кандидатів - розміром 200 х 800 мм.
У виборчому бюлетені для голосування в ОВО, зокрема, зазначаються в алфавітному порядку прізвища, власні імена (усі власні імена) та по батькові (за наявності) зареєстрованих у відповідному окрузі кандидатів у народні депутати.
При цьому в разі повного збігу прізвищ, власних імен та по батькові кандидатів, зареєстрованих у відповідному одномандатному виборчому окрузі, відомості щодо них розміщуються у бюлетені в порядку зростання дат народження відповідних кандидатів.
Встановлено також, що тексти виборчих бюлетенів для голосування в ОВО друкуються лише з одного боку державною мовою на одному аркуші пісочного кольору.
ЦВК також утворила контрольну комісію за виготовленням виборчих бюлетенів на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та в одномандатних виборчих округах на ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів". До складу комісії увійшли представники партій "Самопоміч", "Опозиційний блок", Радикальної партії Олега Ляшка, ВО "Батьківщина" та "Європейська Солідарність".
Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.
ЦВК 25 червня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та одномандатних виборчих округах.