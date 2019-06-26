ЦВК затвердила форму і зміст бюлетенів на парламентських виборах

Центральна виборча комісія затвердила форми та тексти виборчих бюлетенів для голосування в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах під час позачергових парламентських виборів 21 липня.

Відповідні рішення ухвалено нм засіданні ЦВК у середу ввечері, повідомляється на сторінці Центрвиборчкому у Facebook.

"Комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що текст такого виборчого бюлетеня друкується лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200х600 мм блакитно-сірого кольору.

Крім того, ЦВК затвердила форму і тексти виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів для голосування у 199 одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах.

Встановлено, що, залежно від кількості кандидатів у народні депутати, зареєстрованих в ОВО, виборчі бюлетені виготовляються за різними розмірами, а саме:

до 6 кандидатів - розміром 200 х 200 мм;

до 11кандидатів - розміром 200 х 300 мм;

до 18кандидатів - розміром 200 х 400 мм;

До 33 кандидатів - розміром 200 х 600 мм;

до 50 кандидатів - розміром 200 х 800 мм.

У виборчому бюлетені для голосування в ОВО, зокрема, зазначаються в алфавітному порядку прізвища, власні імена (усі власні імена) та по батькові (за наявності) зареєстрованих у відповідному окрузі кандидатів у народні депутати.

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При цьому в разі повного збігу прізвищ, власних імен та по батькові кандидатів, зареєстрованих у відповідному одномандатному виборчому окрузі, відомості щодо них розміщуються у бюлетені в порядку зростання дат народження відповідних кандидатів.

Встановлено також, що тексти виборчих бюлетенів для голосування в ОВО друкуються лише з одного боку державною мовою на одному аркуші пісочного кольору.

ЦВК також утворила контрольну комісію за виготовленням виборчих бюлетенів на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та в одномандатних виборчих округах на ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів". До складу комісії увійшли представники партій "Самопоміч", "Опозиційний блок", Радикальної партії Олега Ляшка, ВО "Батьківщина" та "Європейська Солідарність".

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Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

ЦВК 25 червня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та одномандатних виборчих округах.