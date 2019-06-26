ЦВК зареєструвала вісьмох кандидатів на прізвище Зеленський

“8 кандидатів з прізвищем Зеленський з іншими іменами, по батькові, різні округи. Це реальні люди”, - зазначила Сліпачук.

Як повідомляв Укрінформ, за словами Сліпачук, цього року ЦВК отримала меншу кількість “двійників”, аніж це було у попередні роки. Якщо в минулі роки кількість «двійників» на виборчих округах доходила до 6-7, то в 2019-му цифра зменшилася до 3-4 кандидатів.

Позачергові вибори Верховної Ради України призначено на 21 липня.

25 червня ЦВК завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати.

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Загалом ЦВК зареєструвала 5 тисяч 845 кандидатів. Із них 2 тисячі 674 кандидатів, включених до виборчих списків 21 партії.

В одномандатних виборчих округах зареєстровані 3 тисячі 171 кандидат у народні депутати, у тому числі: 1 тисяча 735 тих, які балотуються у порядку самовисування, 1 тисяча 436 висунутих політичними партіями.