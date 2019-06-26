ЦВК провела жеребкування партій щодо номерів у бюлетені

Центральна виборча комісія провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені позачергових парламентських виборів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Порядкові номери партій у бюлетені виглядатимуть наступним чином:

Опозиційний блок — 1; Сила і честь — 2; ВО "Батьківщина" — 3; Патріот — 4; Сила людей — 5; Опозиційна платформа - За життя — 6; Партія зелених — 7; ВО "Факел" — 8; Об'єднання "Самопоміч" — 9; Європейська солідарність — 10; Українська стратегія Гройсмана — 11; Громадянська позиція — 12; Соціальна справедливість — 13; Слуга народу — 14; Сила права — 15; Радикальна партія Олега Ляшка — 16; Партія Шарія — 17; Голос — 18; Партія "Незалежність" — 19; Аграрна партія України — 20; ВО "Свобода" — 21.

Жеребкування відбувалося у два етапи - технічний і основний. Технічний етап визначив черговість участі представників політсил в основному етапі жеребкування.

Однак, як уточнила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, наразі на розгляді у судах перебувають справи щодо реєстрації двох партій - "Рух нових сил" і "Комуністична партія", а тому подальші рішення судів можуть вплинути на проведене жеребкування.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня. Станом на 25 червня ЦВК зареєструвала орієнтовно понад дві тисячі кандидатів у народні депутати, включених до виборчих списків 21 політичної партії, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.