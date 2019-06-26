ЦВК зареєструвала майже півсотні ЗМІ для висвітлення виборів

ЦВК станом на 26 червня зареєструвала 47 засобів масової інформації, які висвітлюватимуть процес позачергових виборів народних депутатів України.

Про це поінформувала секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька під час брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо реєстрації представників засобів масової інформації, які висвітлюють виборчих процес. На даний момент зареєстровано 47 ЗМІ, із них 35 вітчизняних і 12 зарубіжних. Але все це невисокі цифри у порівнянні з 2014 роком”, - зазначила Бернацька.

Водночас, за її словами, майже такою ж є ситуація і щодо реєстрації спостерігачів за виборчим процесом.

“У нас дуже суттєво змінився підхід і була дуже високою активність громадських організацій... Як на виборах Президента була безпрецедентна кількість національних організацій, що займалися спостереженням, так ми бачимо і на виборах до парламенту. Наразі вже зареєстровано 163 громадські організації”, - уточнила секретар ЦВК.

При цьому вона підкреслила, що в 2014 році до спостереження за виборами в Україні їх було допущено тільки 37.

“А от загальна кількість офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій поки що невисока — 252 особи, але цей процес ще триватиме декілька тижнів, тому сподіваємося, що активність і посольств, і інших міжнародних організацій також проявиться”, - додала Бернацька.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

Згідно з Календарним планом підготовки і проведення позачергових парламентських виборів ЦВК 25 червня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати.