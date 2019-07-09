ОПОРА: 25% кандидатів з виборчих списків партій є безпартійними

25% кандидатів у народні депутати, які балотуються до Верховної Ради за виборчими списками партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, є безпартійними.

Про це повідомляє Громадська мережа “ОПОРА” у Facebook.

“Звичною практикою українських виборів є включення у виборчі партійні списки осіб, які формально є безпартійними і не належать до партій, що їх висунули. На цих виборах у єдиному багатомандатному окрузі балотується 25% безпартійних кандидатів”, - ідеться в повідомленні.

За даними ОПОРИ, 12 партій, які висунули кандидатів у багатомандатному окрузі, мають у своїх списках понад 30% позапартійних депутатів.

Зазначатися, що рекордсменами за кількістю безпартійних кандидатів у виборчих списках є “Партія Шарія” - 69%, Слуга Народу – 57% і партія "Всеукраїнське об’єднання "Факел" – 54%.

Водночас жодного безпартійного кандидата немає у виборчому списку партії “Сила людей” і лише 1% безпартійних в “Опозиційної платформи – за життя”.

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Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

ЦВК зареєструвала понад три тисячі кандидатів-мажоритарників та 22 політичні партії, за виборчими списками яких до Верховної Ради балотуються більше 2,5 тисячі кандидатів.