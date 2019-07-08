ЦВК зареєструвала вже понад 480 міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 45 міжнародних офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

“Комісія зареєструвала 45 офіційних спостерігачів від іноземної держави та міжнародної організації на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

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ЦВК, зокрема, зареєструвала 12 спостерігачів від Федеративної Республіки Німеччина, 33 – від Світового конгресу українців.

Таким чином, станом на 8 липня ЦВК зареєстровано 481 офіційного спостерігача на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня, а саме: від 4 іноземних держав – 23 офіційних спостерігачів, від 10 міжнародних організацій – 458 офіційних спостерігачів.