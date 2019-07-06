ЦВК утворила 102 закордонні комісії

Центрвиборчком утворив 102 дільничні виборчі комісії закордонного виборчого округу на виборах до Верховної Ради.

Відповідні рішення ухвалено на засіданні у п'ятницю ввечері, повідомили Укрінформу у пресслужбі Центрвиборчкому.

"Комісія утворила 102 дільничні виборчі комісії закордонного виборчого округу з виборів народних депутатів України на позачергових виборах 21 липня 2019 року", - зазначили в ЦВК.

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Як повідомляв Укрінформ, ЦВК зареєструвала 436 офіційних спостерігачів на позачергових парламентських виборах, а саме: від трьох іноземних держав – 11 осіб, від десяти міжнародних організацій – 425 осіб.