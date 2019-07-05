ЦВК скасувала реєстрацію Рената Кузьміна

ЦВК скасувала реєстрацію Рената Кузьміна

Укрінформ
Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя" в багатомандатному виборчому окрузі.

Відповідне рішення ухвалено одноголосно за засіданні ЦВК у п'ятницю ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Центрвиборчком скасував реєстрацію Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати України у списку партії "Опозиційна платформа - За життя" під №35 у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

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Як зазначив під час засідання заступник голови ЦВК Євген Радченко, рішення прийнято у зв'язку з надходженням до комісії інформації від СБУ, яка, за його словами, засвідчила, що Кузьмін не дотримався законодавчої вимоги про проживання на території України протягом останніх п'яти років.

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