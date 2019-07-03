Кузьміна затримають, щойно він перетне кордон України - Сарган

"Наголошу також, що, як і у випадку із А.Клюєвим, після перетину кордону України Р.Кузьмін буде затриманий та доправлений до суду для обрання запобіжного заходу", - зазначила вона.

Як повідомлялося, Кузьмін балотується на позачергових виборах до Верховної Ради України за списками партії “Опозиційна платформа — За життя”.

26 червня на брифінгу заступник голови ЦВК Євген Радченко заявив, що комісія не змогла пересвідчитись у тому, що Кузьмін перебуває поза межами території України.

Натомість в ГПУ заявили, що повідомили письмово ЦВК про розслідування кримінального провадження за підозрою Кузьміна у вчиненні особливо тяжких злочинів, у тому числі в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом, за скоєння яких законом передбачено покарання у виді позбавленні волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

За даними правоохоронних органів, Кузьмін з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування не тільки на тимчасово окупованій території АР Крим, а й на території Російської Федерації.

Як відомо, Кузьмін обіймав посаду першого заступника генерального прокурора України у 2010-2014 роках та заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України протягом 2013-2014 років.

У жовтні 2017 року ГПУ повідомила Кузьміну про підозру у захопленні землі комплексу відпочинку "Пуща-Водиця". Окрім того, за інформацією ГПУ, він протиправно придбав у власність нерухоме майно невідомого походження, яке у 2010 році мало ринкову вартість майже 8,4 млн грн.

Водночас на сайті Міністерства внутрішніх справ України у графі “Розшук” повідомляється, що Кузьмін внесений до числа осіб, які переховуються від органів прокуратури.