ГПУ надала вичерпну інформацію ЦВК про Клюєва та Кузьміна - Сарган

ГПУ надавала ЦВК інформацію, що Рената Кузьміна, якого зареєстровано кандидатом у депутати за списком політичної партії “Опозиційна платформа — За життя”, оголошено в розшук, і він може переховуватися на території тимчасово окупованого Криму чи в Росії.

Про це написала у середу на своїй сторінці у Facebook речник генпрокурора Лариса Сарган, прикріпивши фото відповідних листів ГПУ на адресу ЦВК.

"З моменту старту виборчої кампанії Генеральною прокуратурою на запит ЦВК було надано вичерпну інформацію про громадян А.Клюєва та Р.Кузьміна... У листі також вказано, що проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити фактичне місце перебування Р.Кузьміна на території України не виявилося можливим. Натомість постановами заступника генпрокурора підозрюваного оголошено в розшук, проведення якого доручено Національній поліції та СБУ. Також, за даними правоохоронних органів, Кузьмін з метою уникнення кримінальної відповідальності міг переховуватися від органів досудового розслідування не тільки на тимчасово окупованій території АР Крим, а й на території Російської Федерації", - написала Сарган.

ГПУ також, за словами речниці, повідомила ЦВК про розслідування кримінального провадження за підозрою Кузьміна у вчиненні особливо тяжких злочинів, у тому числі в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом, за скоєння яких законом передбачено покарання у виді позбавленні волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

За інформацією Сарган, лист від ГПУ заступнику голови ЦВК Євгену Радченку було направлено ще 20 червня.

Проте, зауважила речник генпрокурора, цей «кандидат» Кузьмін "тихо зареєстрований кандидатом за списком однієї з партій і лишився поза увагою як ЗМІ, так і активістів".

Як повідомлялося, Кузьмін балотується на позачергових виборах до Верховної Ради України за списками партії “Опозиційна платформа — За життя”.

26 червня на брифінгу заступник голови ЦВК Євген Радченко заявив, що Кузьміна зареєстровано кандидатом, оскільки Комісія не змогла переконатися в тому, що він справді знаходиться поза межами території України. "Те, що він знаходиться в розшуку, для Центральної виборчої комісії не має значення, бо особа, яка знаходиться в розшуку, має право бути зареєстрована в кандидати. Це стосується не тільки Кузьміна, а будь-якого іншого кандидата”, - сказав Радченко.

Як відомо, Кузьмін обіймав посаду першого заступника генерального прокурора України у 2010-2014 роках та заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України протягом 2013-2014 років.

У жовтні 2017 року ГПУ повідомила Кузьміну про підозру у захопленні землі комплексу відпочинку "Пуща-Водиця". Досудове слідство встановило, що у 2008–2010 роках Кузьмін, діючи за попередньою змовою з директором "Пущі-Водиці", захопив державну земельну ділянку рекреаційного значення площею 1,0457 га та прилеглі споруди на цій ділянці, надалі легалізувавши отримання нерухомості. Такі дії, за висновком експертизи, заподіяли шкоди державі в розмірі 1,2 млн грн.

Окрім того, за інформацією ГПУ, ексзаступник генпрокурора протиправно придбав у власність нерухоме майно невідомого походження, яке у 2010 році мало ринкову вартість майже 8,4 млн грн.

Водночас на сайті Міністерства внутрішніх справ України у графі “Розшук” повідомляється, що Кузьмін внесений до числа осіб, які переховуються від органів прокуратури.