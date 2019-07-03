ГПУ підтвердила, що Шарій останні п’ять років проживав у Нідерландах

Зареєстрований кандидатом у депутати Верховної Ради Анатолій Шарій отримав у Литві статус політичного біженця, однак останніми роками перебував на території Нідерландів.

Про це написала у Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган.

"Щодо зареєстрованого кандидата А.Шарія, то судом було встановлено, що Шарій отримав у Республіці Литва статус політичного біженця. З 27 лютого 2014 року за повідомленням Робочого апарату Укрбюро Інтерполу міжнародний розшук Шарія було припинено у зв'язку зі встановленням місця перебування розшукуваного на території Королівства Нідерланди", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 2 липня на виконання рішень Верховного суду зареєструвала відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня.

У Києві напередодні відбулася масова акція протесту проти реєстрації Шарія та ексглави Адміністрації президента Андрія Клюєва кандидатами у народні депутати.